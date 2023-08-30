Edel & Starck
Folge 9: Liebespoker
45 Min.Folge vom 30.08.2023
Zu Sandras aktuellem Fall - die allein erziehende Frau Uecker wird beschuldigt, in ihrem Imbiss vergiftete Frikadellen verkauft zu haben - fällt Felix nur eines ein: Frauen wollen offenbar an den Falschen geraten. Das kann Sandra natürlich so nicht auf sich sitzen lassen - und es lässt sie in eine ungewohnte Offensive gehen.
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
0
