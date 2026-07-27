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Ein Engel auf Erden

Ein unnötiges Opfer

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 11vom 27.07.2026
Ein unnötiges Opfer

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Ein Engel auf Erden

Folge 11: Ein unnötiges Opfer

47 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6

Paul will von zu Hause ausziehen, weshalb es zu einer Krise zwischen ihm und seiner Mutter kommt. Nach dem Tod ihres Mannes ist Paul der Einzige, der sich außer ihr um seinen von Geburt an apathischen Bruder George kümmert. Aber Paul hat inzwischen andere Pläne: Er möchte endlich sein eigenes Leben mit seiner Freundin Jessica beginnen. Paul erreicht, dass George untersucht wird. Der Arzt ist Jonathan ...

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