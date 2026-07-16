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Ein Engel auf Erden

Der Glaubenszwang

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 4vom 16.07.2026
Der Glaubenszwang

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Ein Engel auf Erden

Folge 4: Der Glaubenszwang

46 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 6

Mark und Jonathan kommen an eine kirchlich finanzierte Vorschule. Reverend Tobias Bennett ist sehr dankbar für ihre Unterstützung. Als ihn sein Vorgesetzter Ronald Kester aufsucht, der den nationalen Kirchenrat vertritt, kündigen sich Probleme an. Denn Kester teilt Tobias mit, dass künftig nur noch christliche Lehrer an der Schule arbeiten dürfen. Tobias hält dies für einen großen Fehler, da an seiner Schule die verschiedensten Religionen vertreten sind ...

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