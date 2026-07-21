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Ein Engel auf Erden

Der Mann des Jahres

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 7vom 21.07.2026
Der Mann des Jahres

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Ein Engel auf Erden

Folge 7: Der Mann des Jahres

45 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Wayne Secrest würde gerne ein ganz normales Leben führen. Weil er in Vietnam beide Beine verloren hat, sitzt er im Rollstuhl - doch dieses Leben hat er satt. Als Wayne auch noch seinen Job verliert und während eines Feueralarms völlig hilflos bleibt, beschließt er, etwas zu ändern. Er möchte seiner Frau Patty ein richtiger Mann sein. Jonathan hilft ihm, die Öffentlichkeit auf die Lage Behinderter aufmerksam zu machen ...

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