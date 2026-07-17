Ein Engel auf Erden
Folge 5: Das Klassentreffen
47 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6
Marks ehemalige Highschool-Klasse will eine Wiedersehensfeier ausrichten. Mark und Jonathan unterrichten Warren Sherman, Marjorie Anderson und auch Trevor Steele, der einmal ein großer Schauspieler gewesen ist. Steele will nicht wahrhaben, dass ihn heute keiner mehr kennt. Selbst seinem Agenten Peter Bergstrom fehlt der Mut, ihm das klarzumachen. Steele erwartet, dass sein Erscheinen für großen Presserummel sorgen wird ...
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Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH