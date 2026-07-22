Ein Engel auf Erden
Folge 8: Die Altersgrenze
47 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 6
Der alte Mr. Zelinka ist der beliebteste Lehrer an der Lincoln Highschool. Der Unterricht bedeutet ihm alles. Kurz vor seinem 70. Geburtstag erhält er jedoch seinen Rentenbescheid, was ihn völlig aus der Bahn wirft. Er fühlt sich noch zu jung, um in den Ruhestand zu gehen. Zelinkas Schüler, die nichts von seinem Frust wissen, wollen eine Überraschungsparty zu seiner Pensionierung geben. Kein leichter Fall für Jonathan ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH