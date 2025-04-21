Ein Fall für Zwei
Folge 1: Ein todsicheres Geschäft
Spät abends lässt sich Dr. Franck von einem ihm unbekannten Mann zu einem Treffen im Büro überreden. Arthur Deck bezichtigt sich, vor anderthalb Stunden einen Mann erschossen zu haben. Das Opfer sei der finanzkräftige Bauunternehmer Erich Cramer. Deck habe gehofft, von seinem ehemaligen Geschäftspartner Cramer wieder Arbeit zu bekommen, weil der allein an seiner miserablen Lage schuld sei. Doch es kam anders. Cramer habe ihn zwar bei sich zu Hause empfangen, aber lediglich 10 000 Mark angeboten, um ihn endgültig loszuwerden. Danach sei der tödliche Schuss gefallen. Dr. Franck begleitet seinen nächtlichen Besucher zu Hauptkommissar Wenz und übernimmt die Aufgabe, Decks Frau Lisa am nächsten Morgen zu unterrichten. Aus dem Gespräch mit ihr entsteht der Verdacht, dass Deck an tiefen Depressionen leidet und möglicherweise nur beschränkt schuldfähig ist. Als ein anonymer Anrufer jedoch von Lisa fordert, sie solle die "halbe Million herausrücken", die ihr Mann gestern Abend bei Cramer geraubt habe, eröffnet sich die Perspektive auf einen sehr viel mysteriöseren Hintergrund. Auf Dr. Franck und Matula kommt eine ebenso schwierige wie gefährliche Aufgabe zu.
