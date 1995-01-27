Ein Fall für Zwei
Folge 4: Mordsfreunde
Dem früher erfolgreichen Profi-Radrennfahrer Lutz "Lucki" Kämper wird nach acht Jahren Haft die Reststrafe erlassen. Er bestreitet weiter, seine frühere Freundin Doris ermordet zu haben. Sein Trainer Hasler hatte ihn mit seiner Aussage damals so belastet, dass Luckis Unschuldsbeteuerungen hohl klangen. Jetzt will er sich dieses "Dreckschwein vorknöpfen". Der alte Teamkamerad Stefan Rottmann, einer der wenigen, die in den vergangenen Jahren zu Lucki gehalten haben, hilft ihm auf die Beine. Er holt ihn vom Gefängnistor ab und stellt ihm eine vorläufige Wohnung zur Verfügung, und zwar auf dem Gelände der von seinem Vater Karl Rottmann gegründeten Pumpenfabrik. Wenige Stunden nach seiner Freilassung hat Lucki schon wieder Probleme mit der Polizei: Seine massive Aufforderung, Hasler möge die belastende Aussage widerrufen, führt zu einer Rauferei, in deren Verlauf eine Glasvitrine in dessen Sportgeschäft zersplittert. Dr. Franck bekommt seinen Mandanten wieder frei. Doch während er Matula ermitteln lässt, ob neue Beweise zu einer Wiederaufnahme des Mordprozesses ausreichen würden, wird Haslers Frau Winny als Geisel entführt. Für Kommissar Schastock ist die Sache eindeutig.
