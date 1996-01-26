Ein Fall für Zwei
Folge 14: Miese Tricks
Heiner Kühne hat mit dem erfolgreichen Anlagekaufmann Herbert Regelski einen Kreditvertrag über drei Millionen Mark abgeschlossen, um die Idee seines Lebens realisieren zu können. Er will ein legales Spielkasino auf einem Schiff am Mainufer in Frankfurt eröffnen. Er zahlt Regelski 200 000 Mark Bearbeitungsgebühren, doch dieser fordert überraschend - aber entsprechend dem Kleingedruckten - "weitere Sicherheiten", die Kühne nicht leisten kann. Die an Kühne erteilte Konzession für seine Goldader wird zurückgezogen mit der Folge, dass er ruiniert ist. Kurze Zeit später bricht Kühne - angelockt durch einen anonymen Anruf - in Regelskis Büro ein und raubt aus dem Safe 150 000 Mark sowie Unterlagen, mit denen er eine Betrugsabsicht seines Vertragspartners nachweisen will. Die Alarmanlage ruft die Polizei herbei, die Regelski mit zwei Kopfschüssen tot in seinem Sitzungszimmer findet. Aufgrund von massiven Drohbriefen, die Kühne an Regelski geschickt hatte, wird er unter Mordverdacht festgenommen. Dr. Franck und Matula stoßen auf größere Schwierigkeiten und Überraschungen bei dem Versuch, Kühne zu helfen. Die Konzession für das Casino-Schiff war offenbar so begehrt, dass der Immobilienhai Günter Bremer - Regelskis früherer Partner - möglicherweise zwei ungeliebte Konkurrenten gleichzeitig ausschalten wollte. Andererseits deckt Matula auch im Privatleben des Toten einen Abgrund auf: Dorothea, die verwöhnte Witwe Regelskis, scheint mit dessen Leibwächter Clemens Hoschek in zärtlicher Eintracht zu stehen. Grund genug für Matula, dem früheren Freund und erotisch überaus aktiven Kollegen Hoschek und seiner lustigen Witwe auf den Zahn zu fühlen.
