Ein Fall für Zwei

Abgründe

KultKrimiStaffel 9Folge 6vom 12.05.1995
Folge 6: Abgründe

59 Min.Folge vom 12.05.1995Ab 12

Ludwig Zils geht in seinem Leben als Ehemann und Vater von sechs Kindern ebenso auf wie in seinem Beruf als Kantor eines Kirchenchors. Doch dann gerät er unter Mordverdacht. Eine der zahlreichen, ihn verehrenden Sängerinnen, die Musiklehrerin Anna Holz, wird im Garten vor der Sakristei mit einer tödlichen Kopfverletzung aufgefunden. Kommissar Gattler nimmt Zils unter Mordverdacht fest. Zeugenaussagen mehrerer Chormitglieder erhärten den Vorwurf, dass Zils von der attraktiven Anna erpresst wurde, seine Familie zu verlassen und mit ihr zusammenzuleben. Aus dem Untersuchungsgefängnis wendet er sich an seinen Freund Dr. Franck, mit dem er als Student mal Musik gemacht hat.

