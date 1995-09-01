Ein Fall für Zwei
Folge 10: Eine offene Rechnung
Jürgen Hilgers arbeitet nach dem plötzlichen Ausscheiden aus seiner Bank als Vermögensberater. Manche nennen ihn lieber "Vermögensverbrater". Als er vom Joggen zurückkommt, steckt er seine Klamotten - inklusive der Schuhe - in die Waschmaschine und betritt frisch geduscht das Wohnzimmer. Dort findet er seine tote Frau. Die von ihm alarmierte Polizei nimmt Hilgers unter Mordverdacht fest. Denn die Beamten erkennen einen plump vorgetäuschten Einbruch und vermuten, dass die Spuren der Tat vertuscht werden sollten. Hilgers Anwalt Dr. Franck interessiert sich zunächst für die Frage, wer ein Interesse daran haben könnte, die vermögende, aber unscheinbare Frau Hilgers zu töten und ihren Mann zu belasten. Der erste Verdacht richtet sich gegen Hilgers Geliebte Karen Lehnert. So heißblütig sie ihn zuerst verschlang, so furienhaft ging sie auf ihn mit dem Messer los, als er Schluss machen wollte. Als Matula das etwas konstruiert wirkende Alibi von Karen Lehnert überprüfen will, treten zwei weitere "interessante" Personen in Erscheinung: Lehnerts Busenfreundin Brigitte Steffens und ein Geldanleger namens Dr. Bauer, der von den Diensten Hilgers offensichtlich schwer enttäuscht worden ist.
