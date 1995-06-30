Ein Fall für Zwei
Folge 8: Konkurs
Im Hauptgeschäft einer Computer-Handelskette ereignet sich Peinliches: Der Gerichtsvollzieher Liebauer erscheint wegen einer offenstehenden Rechnung über 80 000 Mark. Da die Firmenkonten "leer" sind, muss der geschäftsführende Gesellschafter Guido Engelhardt die Sache aus eigener Tasche bereinigen. Umgehend sucht er seinen Anwalt Dr. Franck auf und zitiert Matula zum Rapport in die Kanzlei. Ohne Erfolg versucht Matula seit Längerem, in Engelhardts Unternehmen die undichte Stelle aufzudecken, durch die unbemerkt Geld abfließt. Doch alle überprüften Mitarbeiter seien "sauber", auch der Buchhalter Volker Ritter. Als sich Matula widerwillig erneut auf die Spur von Ritter setzt, erlebt er Überraschendes: Ritter steigt mit kleinem Handgepäck in ein Flugzeug nach Zürich. Auftraggeber Engelhardt will die Chance nutzen und von Matula die Wohnung Ritters durchsuchen lassen. Als sich Matula am Türschloss zu schaffen macht, kommt aus Ritters Wohnung dessen Kollegin Anke Freitag. Sie hält Matula für den soeben von ihr bestellten Taxifahrer, was dieser geistesgegenwärtig nutzt. Nach einer rasanten "Taxifahrt" setzt Matula sein ursprüngliches Vorhaben fort und findet sehr aufschlussreiche Informationen - auch auf Ritters Anrufbeantworter.
