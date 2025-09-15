Eine schrecklich nette Familie
Folge 1: Die Urlaubermörder (1)
24 Min.Ab 6
Al Bundy hat für sich und seine Familie einen Urlaub gebucht - in dem Nest Dumpwater in Florida. Das Superangebot konnte er nicht ausschlagen. Er ahnt nicht, dass in Dumpwater alle fünf Jahre ein Touristen-Mörder zuschlägt - und dieses Jahr ist es wieder so weit. Al versucht, seiner Frau Peggy die Vorteile von Dumpwater klar zu machen. Inzwischen werden unter den Einheimischen bereits Wetten abgeschlossen, wann die Bundys von dem Touristen-Mörder gekillt werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland