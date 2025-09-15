Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Die Mausefalle

Sony PicturesStaffel 2Folge 15
Die Mausefalle

Die MausefalleJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 15: Die Mausefalle

24 Min.Ab 6

Peggy versteckt sich, um dem üblichen morgendlichen Streit mit Al zu entgehen - und kommt schreiend zurück: Sie hat eine Maus gesehen und verlangt von Al einen Kammerjäger zu holen. Doch Al will Geld sparen und übernimmt die Sache kurzerhand selbst. Er legt im ganzen Haus Mausefallen aus, doch die Maus ist viel zu clever. Als Jagdinstinkt ist jetzt gereizt: Er denkt nicht an Kapitulation und versucht es mit weiteren Fallen. Bald nimmt der Kampf wahnwitzige Formen an.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen