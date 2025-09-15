Eine schrecklich nette Familie
Folge 13: Vom Himmel hoch
Es weihnachtet bei den Bundys. Doch als Al dann sein Weihnachtsgeld abholen will, geht er leer aus. Sein Geschäft leidet stark unter der neuen Konkurrenz - der glitzernden Einkaufsmeile von Lakeside. Dort springt der Weihnachtsmann mit einem Sack voller Geschenkgutscheine ab. Aber sein Fallschirm öffnet sich nicht - er schlägt in Als Garten ein. Um den Kindern ihre Illusionen nicht zu nehmen, muss Al nun den Weihnachtsmann spielen.
