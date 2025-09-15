Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

24 Min.

Al, Bud und Peggy kommen vom Softballspiel nach Hause - völlig verärgert, weil sie nun schon das siebte Mal hintereinander verloren haben. Für Al und Bud ist klar, wer Schuld an den Niederlagen hat: Peggy. Als Ersatz soll Kelly ins Team - doch die hat gar keine Lust. Kelly hat nämlich einen neuen Freund, und mit dem spielt sie viel lieber. Außerdem hat sie keine Zeit, weil sie sich den Namen des Lovers eintätowieren lassen muss.

