Sony PicturesStaffel 2Folge 14
24 Min.Ab 6

Al und Peggy denken über ein sinnvolles Hobby für Bud nach. Zusammen mit seinem Kumpel Steve hat Al dann den Gedankenblitz: Bud soll in Zukunft Baseballspielerkarten sammeln. Doch schon bald zeigen Steve und Al mehr Begeisterung für die Sache als Bud. Peggy und Marcy sind entsetzt über das infantile Hobby ihrer Männer. Im Gegenzug holt Marcy dann ihre alten Barbie-Puppen aus dem Keller.

