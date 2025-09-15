Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Die fürchterlichen Verwandten

Sony PicturesStaffel 2Folge 22
Die fürchterlichen Verwandten

Die fürchterlichen VerwandtenJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 22: Die fürchterlichen Verwandten

24 Min.

Die übergroße Fürsorge von Peggy weckt Als Misstrauen - zu Recht, denn Peggy hat ihre Familie eingeladen: Otto, Irwin und die singenden Drillinge Milly, Elena und Eaddie stürmen das Haus. Schließlich werden Al die Probleme der anstrengenden Verwandtschaft zu bunt, und er flüchtet sich zu Steve und Marcy. Als Otto und Irwin dann auch noch an seinem programmierten Videorecorder herumfummeln, greift Al entnervt zur Schrotflinte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen