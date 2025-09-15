Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sie erwartet mein Baby (1)

Sony PicturesStaffel 6Folge 1
Sie erwartet mein Baby (1)

Sie erwartet mein Baby (1)Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 1: Sie erwartet mein Baby (1)

23 Min.Ab 12

Nachbarin Marcy ist schwanger. Als Al Bundy dies erfährt, erteilt er dem werdenden Vater Jefferson eine Lektion über das unendliche Problem der Kinderaufzucht. Al freut sich, weil seine Kinder inzwischen groß und hoffentlich bald außer Haus sind. Da eröffnet ihm Peggy eine niederschmetternde Neuigkeit: Auch sie ist in guter Hoffnung. Bud und Kelly, die nicht im geringsten an Familienzuwachs interessiert sind, sind sich einig wie selten: Al ist an der ganzen Misere schuld.

