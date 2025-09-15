Eine schrecklich nette Familie
Folge 2: Sie erwartet mein Baby (2)
23 Min.Ab 12
Es ist zum Verzweifeln: Was Al auch tut, überall ist von Babys die Rede. Selbst als er sich mit Fernsehen ablenken will, tauchen auf dem Bildschirm Babys auf. Al kann den Gedanken an weitere 18 Jahre zu Hause nicht mehr ertragen. Er macht sich auf den Weg zur Bushaltestelle, um ein neues Leben zu beginnen. Unter den anderen flüchtenden werdenden Vätern entdeckt er auch Jefferson. Doch als der Bus mit den Flüchtlingen abfahrbereit ist, verlässt die beiden Maulhelden der Mut.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland