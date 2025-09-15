Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 6Folge 20
Folge 20: Kelly und die Genies

24 Min.Ab 12

Kelly brüstet sich damit, ein Mitglied des Clubs der Genies kennengelernt zu haben. Sie wurde sogar von diesem eingeladen. Bud kann sich da nur wundern. Er folgt ihr zu der Party und stellt fest, dass Kelly das Opfer eines Wettbewerbs geworden ist: Dabei ging es für die Mitglieder darum, den dümmsten Gast mitzubringen. Zunächst will Kelly ihm nicht glauben, doch dann überzeugt er sie mit dem Foto des letztjährigen Gewinners: Vizepräsident Dan Quayle.

