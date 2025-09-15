Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Fernsehmania (1)

Sony PicturesStaffel 6Folge 9
Fernsehmania (1)

Eine schrecklich nette Familie

Folge 9: Fernsehmania (1)

23 Min.

Kellys Mannequin-Klasse hat einen Fernsehauftritt - und ausgerechnet Kelly wurde davon ausgeschlossen. Sie gründet einen eigenen Kabelkanal. Schon bald moderiert sie eine Sendung mit weltbewegenden Themen wie "Männerpos" und "Behinderung des Flirtens durch die Sturzhelmpflicht". Al und Bud sind von der Qualität der Show wie vor den Kopf geschlagen. Dann die Überraschung: Ein großer Sender will die Show übernehmen - und Kelly nach Hollywood holen.

