Eine schrecklich nette Familie

Bud wirft eine Party

Sony PicturesStaffel 6Folge 18
Bud wirft eine Party

Bud wirft eine PartyJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 18: Bud wirft eine Party

24 Min.

Bei einem Preisausschreiben hat Bud eine Party mit der Rockband Anthrax gewonnen. Er darf zu der Party fünfzig seiner besten Freunde einladen. Die Sache hat nur einen Haken: Al und Peggy erlauben die Party nicht. Mit Hilfe eines Tricks locken Bud und Kelly die Eltern nach Kalifornien. Dort haben Al und Peggy ihr übliches Problem: die ehelichen Pflichten. Aber auch zu Hause geht nicht alles glatt: Ein gigantischer Schneesturm vereitelt die geplante Party ...

