Eine schrecklich nette Familie
Folge 22: Modelkarriere ade
24 Min.
Kellys Mannequin-Schule schließt ihre Pforten. Auf der Suche nach einem neuen Job findet sie schließlich in einem Vergnügungspark Arbeit. Ihre Aufgabe: Sie muss am Ausgang jeden Besucher einzeln verabschieden. Das macht sich Bud zu Nutze: Um die Eintrittskarte zu sparen, gibt er vor, von Kelly am Ausgang nicht korrekt verabschiedet worden zu sein. Als Kelly einen neuen Job bekommt, hat allerdings Bud das Nachsehen ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland