Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine Villa zum Verlieben

Die Geheimtür

HGTVFolge vom 23.02.2026
Die Geheimtür

Die Geheimtür Jetzt kostenlos streamen

Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 23.02.2026: Die Geheimtür

44 Min.Folge vom 23.02.2026

Ein märchenhaftes Anwesen wird von Grund auf neu gedacht. Tamara und ihr Team verwandeln das verwunschene Gebäude mit viel Liebe zum Detail in ein Zuhause voller Fantasie. Versteckte Elemente, aufwendige Gestaltung und eine klare Vision lassen aus Chaos ein echtes Traumhaus entstehen.

Alle verfügbaren Folgen