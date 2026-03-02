Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 02.03.2026: Die toskanische Villa
44 Min.Folge vom 02.03.2026
Tamara und ihr Team nehmen sich einer riesigen, dunklen Villa mit toskanischem Flair an. Auf 8000 Quadratmetern wird jeder Raum neu gedacht und mit zeitloser Eleganz gestaltet. Das Ergebnis ist ein lichtdurchflutetes Anwesen mit außergewöhnlichen Details – inklusive eines spektakulären Badezimmers.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.