Elementary
Folge 13: Fünf Jahre
42 Min.Ab 12
Seit Jahren weisen Sherlock und Joan Jack Brunelle ab, der möchte, dass sie den mysteriösen Tod seines Sohnes Connor enträtseln. Doch das Duo hat Jack immer abgewiesen. Nun droht der Fall zu verjähren, und Jack greift zu drastischen Mitteln: Er nimmt Geiseln, darunter den damals verantwortlichen Cop und Joan. Schafft es Sherlock nicht, den Fall bis zum Ablauf der Verjährungsfrist um Mitternacht zu lösen, wird Jack sämtliche Geiseln töten ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren