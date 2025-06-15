Elementary
Folge 6: Schlangengift
42 Min.Ab 12
In einem edlen Restaurant stirbt der Küchenchef, nachdem er von der Foie Gras gekostet hat. Wie sich herausstellt, war das Gericht mit Schlangengift versetzt - und wurde einer Runde von sieben Gästen serviert. Alle Gäste gehörten einer Non-Profit-Organisation aus Informatikspezialisten an. Doch deren Vergiftung war nur das Ablenkungsmanöver für einen weit größeren Coup, der an der Börse stattfinden soll ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
