Elementary
Folge 17: Die Ballade von Lady Frances
39 Min.Ab 12
Ein Überwachungssystem zeichnet Schüsse und die Forderung auf, das Versteck einer gewissen "Lady Frances" preiszugeben. Sherlock und Joan übernehmen den Fall unter den wachsamen Augen des Bürgermeisters und seines Herausforderers Slessinger - die Wahlen stehen kurz bevor, und die beiden wollen sich profilieren. Außerdem geht es um eine entführte Frau! Das stellt sich allerdings als Irrtum heraus, denn "Lady Frances" ist nicht die, für die Sherlock und Joan sie zunächst hielten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren