Staffel 5Folge 17
Folge 17: Die Ballade von Lady Frances

39 Min.Ab 12

Ein Überwachungssystem zeichnet Schüsse und die Forderung auf, das Versteck einer gewissen "Lady Frances" preiszugeben. Sherlock und Joan übernehmen den Fall unter den wachsamen Augen des Bürgermeisters und seines Herausforderers Slessinger - die Wahlen stehen kurz bevor, und die beiden wollen sich profilieren. Außerdem geht es um eine entführte Frau! Das stellt sich allerdings als Irrtum heraus, denn "Lady Frances" ist nicht die, für die Sherlock und Joan sie zunächst hielten.

