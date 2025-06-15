Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Die Kunst der Tricks und Täuschungen

sixx Staffel 5 Folge 20
Die Kunst der Tricks und Täuschungen

Die Kunst der Tricks und TäuschungenJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 20: Die Kunst der Tricks und Täuschungen

42 Min. Ab 12

Während der Ausübung seines favorisierten Zaubertricks segnet der Illusionskünstler Claude Rysher das Zeitliche. Jemand hat die Patrone, die aus einer Pistole scheinbar auf ihn abgefeuert wird, manipuliert. Hintergrund der heimtückischen Tat könnten alte Verlags-Kontobücher aus dem Jahr 1963 sein, die eine in Zauberer-Kreisen brisante Information beherbergen könnten und die sich Rysher besorgt hatte. War er einem großen Geheimnis auf der Spur?

