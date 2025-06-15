Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Der Patriot

sixxStaffel 5Folge 16
Der Patriot

Der PatriotJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 16: Der Patriot

42 Min.Ab 12

Gephardt hat Sherlock in seiner Gewalt und will ihn zwingen, nicht weiter zu ermitteln. Doch Sherlock lässt nicht locker und erkennt bald, dass Gephardt Kotite und die anderen aus einem ganz bestimmten Grund ermordet hat: Sie wussten zu viel, und dieses Wissen drohte, an die Öffentlichkeit zu gelangen, denn Staatsanwalt Durning arbeitete an einem Buch. Was wollte Gephardt um jeden Preis geheim halten?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen