Elementary
Folge 8: Es geht um die Wurst
38 Min.Ab 12
Dieser Fall führt Sherlock und Watson in eine Wurstmanufaktur, nachdem ein Mann nach dem Genuss eines der Produkte aus dem Werk an einem allergischen Schock starb. Doch das ist nicht alles: In der Wurst befand sich unter anderem Menschenfleisch. Überwachungsvideoaufnahmen von einem Protest vor der kleinen Fabrik zeigen einen Mann mit einer Pigmentstörung - Joaquin Pereya. Die DNA des Wissenschaftlers, der an Fleisch aus dem Labor forschte, fand sich auch in der tödlichen Wurst.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
