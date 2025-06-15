Elementary
Folge 12: Reichenbach fällt
42 Min.Ab 12
Sherlock sieht keine Möglichkeit mehr, Odin etwas nachzuweisen. Für ihn gibt es deshalb nur noch einen Ausweg: Er lockt Odin auf eine Brücke und wartet dort mit gezückter Waffe auf ihn ... Kann er so endlich für Gerechtigkeit sorgen?
