Elementary

Bauchschuss

sixxStaffel 7Folge 2
Bauchschuss

Bauchschuss

Elementary

Folge 2: Bauchschuss

42 Min.Ab 16

Detective Bell bemüht sich um eine Aussprache zwischen Gregson und Holmes, doch dazu soll es nicht kommen: Der Captain wird angeschossen und fällt ins Koma. Zusammen mit Watson reist Holmes daraufhin zurück nach New York, um den Täter zu stellen.

