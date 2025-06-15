Elementary
Folge 4: Rote Ampel, grüne Ampel
42 Min.Ab 12
Captain Gregson ist aus dem Koma erwacht. Sherlock, Watson und Marcus gehen den Hintergründen der Attacke weiter auf den Grund. Aber da kommt schon ein neuer Fall auf das Detektiv-Duo zu: An einer Straßenkreuzung ereignet sich ein tödlicher Verkehrsunfall. Doch die Augenzeugen sind sich sicher, dass die Ampeln für beide Lkws auf Grün standen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren