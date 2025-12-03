Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Der Preis eines Geständnisses

Paramount GlobalStaffel 7Folge 3vom 03.12.2025
Der Preis eines Geständnisses

Der Preis eines GeständnissesJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 3: Der Preis eines Geständnisses

41 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Sherlock Holmes findet sich nach seiner Rückkehr in die USA im Verhörraum des FBI wieder. Der stellvertretende Direktor Eagan, der ihm gegenübersitzt, teilt eine zwielichtige Vergangenheit mit Holmes Vater. Damit kann er ihn erpressen und sich erstmal unbehelligt in New York aufhalten. Da wird auch schon der Besitzer einer Lagerhalle für Luxusgüter und Raubkunst tot aufgefunden und Holmes und Watson ermitteln erneut.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
Paramount Global
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen