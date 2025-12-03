Der Preis eines GeständnissesJetzt kostenlos streamen
Elementary
Folge 3: Der Preis eines Geständnisses
41 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Sherlock Holmes findet sich nach seiner Rückkehr in die USA im Verhörraum des FBI wieder. Der stellvertretende Direktor Eagan, der ihm gegenübersitzt, teilt eine zwielichtige Vergangenheit mit Holmes Vater. Damit kann er ihn erpressen und sich erstmal unbehelligt in New York aufhalten. Da wird auch schon der Besitzer einer Lagerhalle für Luxusgüter und Raubkunst tot aufgefunden und Holmes und Watson ermitteln erneut.
