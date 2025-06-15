Zum Inhalt springenBarrierefrei
Probleme mit der Wahrheit

sixxStaffel 7Folge 8
Folge 8: Probleme mit der Wahrheit

40 Min.Ab 12

Sherlock bekommt unerwarteten Besuch: Cassie Lenue, eine von ihm überführte Betrügerin, bittet den Detective um Hilfe bei stockenden Ermittlungen in einem Mordfall. Ihre Pflegemutter, Heather Foley, wurde brutal niedergeschossen, doch von den Tätern fehlt jede Spur. Durch die Befragung ihres Ehemanns stellt sich heraus, dass die Tote Teil eines korrupten Verbrecherrings war, der mit Babynahrung handelt.

