Elementary
Folge 9: Der Geist von Brooklyn
40 Min.Ab 12
Als in Arizona ein Mann erst angefahren und dann erschossen wird, vermutet Joan, dass Odin etwas mit dem Mord zu tun hat. Denn ihre Recherchen ergeben, dass das Opfer eine Massenvergiftung geplant hatte. Außerdem wird die Künstlerin Caroline Gibbs erschlagen aufgefunden. Am Tatort wird die DNA des mutmaßlichen Täters sichergestellt. Diese stimmt mit der des "Geistes von Brooklyn" überein - ein Serienmörder, der bislang nicht geschnappt wurde ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
