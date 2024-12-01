Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elisa von Rivombrosa

Episode 48

Himmlisches KinoStaffel 2Folge 22vom 01.12.2024
Episode 48

Episode 48Jetzt kostenlos streamen

Elisa von Rivombrosa

Folge 22: Episode 48

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Elisa kehrt mit den wertvollen Diamanten nach Hause zurück, um endlich ihr verschuldetes Gut auszulösen. Dem aufrichtigen Geschäftsmann Victor Benac sind jedoch die Hände gebunden: Sein habgieriger kleiner Bruder Armand will den Besitz nicht wieder hergeben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Elisa von Rivombrosa
Himmlisches Kino
Elisa von Rivombrosa

Elisa von Rivombrosa

Alle 2 Staffeln und Folgen