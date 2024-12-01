Elisa von Rivombrosa
Folge 9: Episode 35
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Das doppelte Spiel Captain Greys gibt Elisa Rätsel auf. Bei einem gemeinsamen Besuch im Spielcasino wird Elisa von ihrer schmerzlichen Vergangenheit eingeholt: Unerwartet trifft sie ihre Erzfeindin Lucrezia van Necker wieder.
