Elisa von Rivombrosa
Folge 19: Episode 45
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Elisa lässt sich gegen Gaetano austauschen. Es kommt zum Handgemenge, bei dem sie ihren Verfolgern mit knapper Not entkommt. Auf der Flucht entdeckt sie eine geheime Kammer, in welcher der Baron di Conegliano seine Schätze versteckt hat.
Genre:Romanze, Historisches Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste