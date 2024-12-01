Elisa von Rivombrosa
Folge 13: Episode 39
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Elisa verzichtet auf das schmutzige Geld des Barons und beschließt, unverrichteter Dinge nach Rivombrosa zurückkehren. Ein beunruhigender Zwischenfall zwingt sie jedoch, ihre Pläne zu ändern: Lucrezia hat inzwischen herausgefunden, dass Elisa eine kleine Tochter hat, und lässt diese entführen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Elisa von Rivombrosa
Genre:Romanze, Historisches Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste