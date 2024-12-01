Elisa von Rivombrosa
Folge 17: Episode 43
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Elisa konfrontiert die Baronin di Conegliano mit Lucrezias Erpresserbrief. Diese ist erschüttert von so viel Niedertracht und stellt die Kidnapperin zur Rede. In die Enge getrieben, wird Lucrezia blitzartig klar, dass ihr nur noch ein Ausweg bleibt.
Genre:Romanze, Historisches Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste