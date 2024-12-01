Elisa von Rivombrosa
Folge 11: Episode 37
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Als die Baronin di Conegliano erfährt, dass ihr Sohn Elisa die Hilfe verweigern will, spricht sie ein Machtwort. Ihre Intervention scheint Wirkung zu zeigen, denn Nicola ist plötzlich wie ausgewechselt. Er entschuldigt sich in aller Form und versichert Elisa, die benötigte Summe in Kürze bereitzustellen.
