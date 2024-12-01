Elisa von Rivombrosa
Folge 6: Episode 32
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Das Gut Rivombrosa kommt nur schwer aus den Schulden heraus, als die Contessa sich zu einer riskanten Reise nach Neapel entschließt. Doch Armand, der hinter dem Rücken seines Bruders neue Intrigen spinnt, trifft heimlich Vorkehrungen, damit Elisa das Ziel ihrer Reise niemals erreicht
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elisa von Rivombrosa
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Historisches Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste