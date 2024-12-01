Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elisa von Rivombrosa

Episode 32

Staffel 2Folge 6vom 01.12.2024
Folge 6: Episode 32

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Das Gut Rivombrosa kommt nur schwer aus den Schulden heraus, als die Contessa sich zu einer riskanten Reise nach Neapel entschließt. Doch Armand, der hinter dem Rücken seines Bruders neue Intrigen spinnt, trifft heimlich Vorkehrungen, damit Elisa das Ziel ihrer Reise niemals erreicht

ARD Plus
