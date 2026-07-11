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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Der Whirlpool ist 'ne Mordmaschine

Kabel EinsStaffel 2Folge 16vom 11.07.2026
Der Whirlpool ist 'ne Mordmaschine

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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Folge 16: Der Whirlpool ist 'ne Mordmaschine

42 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Die Minimalistin Freya möchte ihren Mann aus der Dreierbeziehung loswerden. Ein verstopfter Whirlpool-Abfluss und ein smarter Wischroboter werden zur tödlichen Falle. Für Ermittlerin Elsbeth ist der Fall klar, doch die gewiefte Witwe führt glaubhaft vor, wie der "Unfall" passiert sein konnte. Um die Täterin zu überführen, lässt sich Elsbeth auf deren Lebensstil ein und entdeckt dabei nicht nur weitere Mordversuche, sondern auch ihre eigene Liebe zum Chaos.

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