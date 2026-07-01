Elsbeth: Ein besonderer Fall
Folge 19: Kleine Liste
42 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12
Rod Bedford ist gelangweilt vom Luxusleben und sucht nach einem neuen Adrenalinkick. Getrieben von perfiden Gedanken schmiedet der schwerreiche Erbe eines Waffenherstellers den Plan, einem Menschen das Leben zu nehmen. Sein zufällig gewähltes Opfer ist ausgerechnet der Thronfolger eines europäischen Kleinstaates. Elsbeth hat Schwierigkeiten sich auf den Fall zu konzentrieren, denn sie berarbeitet noch den Tod von Richter Crawford.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Elsbeth: Ein besonderer Fall
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Recht
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures Interna & © Season 2: 2024 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.
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