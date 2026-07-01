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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Wiedersehen macht Feinde

Kabel EinsStaffel 2Folge 20vom 18.07.2026
Wiedersehen macht Feinde

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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Folge 20: Wiedersehen macht Feinde

42 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Elsbeth landet in U-Haft und trifft auf zahlreiche Kriminelle, die sie einst selbst überführte. Als der Leiter der Gefängnis-Theatergruppe, der makabre Stücke über Elsbeth inszeniert, ermordet wird, beginnt sie entgegen aller Regeln zu ermitteln. Während ihre Freunde draußen verzweifelt um ihre Freilassung kämpfen, wird für Elsbeth aus der Haft ein neuer Fall mit alten Bekannten ...

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