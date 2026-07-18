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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Das Vierkörperproblem

Kabel EinsStaffel 2Folge 17vom 18.07.2026
Das Vierkörperproblem

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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Folge 17: Das Vierkörperproblem

42 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Der Verschwörungstheoretiker Russell Greene ist besessen von der fixen Idee, die berühmte Autorin N. D. Longacre sei noch am Leben. Seine Recherchen führen ihn ausgerechnet zum Bestattungsunternehmen seines Onkels. Kurz darauf ist Russell wie vom Erdboden verschluckt. Als seine Freundin die Polizei einschaltet, nimmt sich die scharfsinnige Elsbeth des Falles an. Sie ist überzeugt, dass das Geheimnis um Longacre der Schlüssel zur Wahrheit ist.

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