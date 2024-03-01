Die verwegenen Vier auf heißer Spur - Teil 3Jetzt kostenlos streamen
Enid Blyton - Die verwegenen Vier
Folge 11: Die verwegenen Vier auf heißer Spur - Teil 3
27 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Auf Einladung von Prinz Paul von Baronia verbringen die Kinder zusammen mit dem Kindermädchen Ruby ein paar unbeschwerte Tage in den Bergen von Baronia. Sie können nicht ahnen, dass unweit von ihnen der größenwahnsinnige Einsiedler Clovis Monk haust.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enid Blyton - Die verwegenen Vier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1996 E.B Adventures Production BV / CLT / Cloud 9 Classic Collection